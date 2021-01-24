Зірку давно такою не бачили

Популярна американська модель Кортні Кардашьян знає, як потрібно радувати своїх шанувальників

Свіжий знімок вона опублікувала у своєму Instagram.

Цього разу зірка постала перед фанатами в обтягуючій сукні, яка ледь ховає пишні арбузики моделі.

Свіжий знімок був зроблений поруч зі сходами, мабуть, в особняку Кортні Кардашьян.

Для спекотної фотосесії відома модель одягла обтягуючу сукну з екстремальним декольте, яке зайвий раз підкреслює розкішний бюст Кортні.

Образ з шкіряним платтям доповнюють чорні туфлі на високих підборах. Цікаво, що Кортні Кардашьян вирішила ніяк не підписувати свіжий знімок, додавши лише один смайл з "очима".

За цей час користувачі встигли залишити понад 200 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів.

"Люблю тебе дуже сильно, королева", "Круто", "ти божественна", "Хай буде з тобою завжди щастя, Кортні", "Вау, ти найкрасивіша", "не знаю, як таке можливо, але в чорному Ти виглядаєш ще красивіше", "Моя діснеївська принцеса", - написали фанати під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Кортні Кардашьян хвалилася ідеальною фігурою, примірявши сміливе міні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кортні позує в міні-сукні з поясом посеред червоної кімнати, фотографуючи себе в дзеркало. На іншому кадрі красуня вже не настільки серйозна, демонструючи» обеззброюючу " посмішку.

Нагадавши, Кортні Кардашьян в міні-бікіні підкорила ідеальною фігурою, всі подруги поруч меркнуть

А ще Politeka писала, що Кортні Кардашьян вигнула спинку і захопила ідеальними "півкулями" в декольте

Також Politeka повідомляла, що Кортні Кардашьян в шкірі і на простирадлах втілила найсміливіші мрії