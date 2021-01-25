Такого від неї явно не очікували

Російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова розсекретила одне зі своїх хобі

Відвертий кадр артистка опублікувала у своєму Instagram.

Судячи зі знімку, Світлана Ходченкова у вільний від зйомок час займається танцями на пілоні.

Перед численною армією шанувальників зірка фільмів "Квартал 95" постала в коротких шортиках і топі, який ледь прикривав бюст артистки.

Зухвалий образ Світлана Ходченкова доповнила чорними панчохами, а волосся заради спекотного знімка актриса зібрала в хвостик.

Крім цього, популярна російська актриса підібрала під себе ноги, а на задньому плані можна побачити пілон, на якому, ймовірно, Світлана Ходченкова відривається як може.

Ніякого іншого підпису до жаркого знімка зірка фільмів "Квартал 95" не залишила. Тому невідомо, в чиїй компанії актриса займається танцями на пілоні.

Раніше ми розповідали, як Світлана Ходченкова в спокусливому боді показав свою головну гордість.

На фото Світлана позує в білому боді, роблячи акцент на шикарних ніжках. На дівчині більше нічого не було, образ Ходченкова доповнила яскравим манікюром.

Красуня залишила волосся розпущеним, дозволивши зняти себе в русі, додавши динамічності кадру.

Фанатам сподобався знімок і вони залишили під ним тисячі лайків.

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