Російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова розсекретила одне зі своїх хобі
Відвертий кадр артистка опублікувала у своєму Instagram.
Судячи зі знімку, Світлана Ходченкова у вільний від зйомок час займається танцями на пілоні.
Перед численною армією шанувальників зірка фільмів "Квартал 95" постала в коротких шортиках і топі, який ледь прикривав бюст артистки.
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Зухвалий образ Світлана Ходченкова доповнила чорними панчохами, а волосся заради спекотного знімка актриса зібрала в хвостик.
Крім цього, популярна російська актриса підібрала під себе ноги, а на задньому плані можна побачити пілон, на якому, ймовірно, Світлана Ходченкова відривається як може.
Ніякого іншого підпису до жаркого знімка зірка фільмів "Квартал 95" не залишила. Тому невідомо, в чиїй компанії актриса займається танцями на пілоні.
Раніше ми розповідали, як Світлана Ходченкова в спокусливому боді показав свою головну гордість.
На фото Світлана позує в білому боді, роблячи акцент на шикарних ніжках. На дівчині більше нічого не було, образ Ходченкова доповнила яскравим манікюром.
Красуня залишила волосся розпущеним, дозволивши зняти себе в русі, додавши динамічності кадру.
Фанатам сподобався знімок і вони залишили під ним тисячі лайків.
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