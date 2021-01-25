Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, до чого потрібно готуватися після пом'якшення жорсткого карантину

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, з 25 січня повернуть обмеження "помаранчевої" зони карантину, а вже потім будуть введені адаптивні обмеження.

"Зараз ми повертаємося в режим, в якому ми жили до 8 січня. Потім 7-10 днів дивимося, як змінилася ситуація по регіонах і далі вводимо адаптивний карантин, який, залежно від епідситуації в регіонах, передбачає різні обмеження. Це те, що ми плануємо до кінця", - заявив глава МОЗ.

Так, в 25 січня в Україні заборонено проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу в присутності відвідувачів. Також під забороною опинилися святкові заходи, банкетів у розважальних закладах та громадського харчування, дискотеки та нічні клуби.

Заклади громадського харчування можуть працювати з 7:00 до 23: 00, однак проведення розрахункових операцій припиняється після 22: 00.

Музеї, виставки та галереї працюють з умовою один відвідувач буде на 10 квадратних метрів. Також дозволено проводити релігійні заходи, за умови одна людина на 5 кв. м.

Масові заходи (культурні, спортивні, Соціальні) за участю не більше 20 осіб з дистанцією в 1,5 метра. При цьому кінотеатри відновлять свою роботу, але за умови, що зал буде заповнений лише на 50%.

Заборонена робота установ , що надають послуги з розміщення, - крім готелів.

В Україні також буде заборонено відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах дозволено групами не більше 20 осіб.

Під забороною проведення медзакладами планових госпіталізацій. Однак це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, хворим з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадків, коли є ризик для життя пацієнта.

Крім того, заборонена Діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше 1 людини на 20 кв. м приміщення;

Зазначимо, міністр охорони здоров'я також оцінив ймовірність локдауну навесні в Україні. За словами Степанова, січневий локдаун виконав своє завдання, і тепер можна обмежитися відносно м'яким карантином.

"Ми вибирали дати ... з найменшою активністю в економіці, крім усього іншого. Це було для того, щоб потім вже квітень-травень ми були в змозі пройти без введення жорстких обмежень, коли закриваються... цілі сектори економіки", - говорив він.

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