Відома телеведуча Маша Єфросиніна висміяла суддю "Танців з зірками" Катерину Кухар та її чоловіка Олександра Стоянова

Як повідомляє Politeka.net, вона продовжує тролити українських зірок, відпочиваючих на курортах, раніше "жертвами" стали Настя Каменських, Дмитро Монатік і Оля Полякова, які проводять відпустку на Мальдівах. Тепер Маша Єфросиніна виклала на своїй сторінці в соцмережі серію фото, присвячених родині танцюристів.

Насамперед ведуча показала кадр, на якому Олександр Стоянов підняв свою дружину високо в повітря, стоячи по коліно в морі, Катерина Кухар при цьому витягнула ногу в балетній позиції. Єфросиніна ж разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим вирушила на замерзлу річку і спробувала повторити трюк. Так коханий чоловік в теплій куртці і шапці вийшов на лід і закинув веселу ведучу собі на плечі. Наостанок Маша додала "фотожабу", на якій нібито тримає Тимура однією рукою на вису.

"Стабільно заздрість не моя", - підписала Єфросиніна свою добірку.

Користувачі Мережі оцінили жарт Маші і похвалили її в коментарях, навіть сама Катерина Кухар не втрималася:

"Гумор по життю-наше Все!"; "Маша, обожнюю! Як же це смішно"; "у вас не гірше"; "Заздрість не моє" - це найкраще що я бачила за останній час, обожнюю ці відео"; " мало не уписалася. Ну не можна ж так смішити людей"; "з кожним разом все оригінальніше 😎 👌 скоро зірки будуть вас відзначати і мріяти на себе пародію отримати від вас"; "шедеврально!"; "Маша, ви супер, неперевершена жартівниця"; " обожнюю цю рубрику!😍 👍 Як все круто придумуєте!❤️🔥"; "Браво. Ви зробили мій вечір"; " головне, що лід витримав)))"; "Один в один!"; "Там ще Нікітюк на Мальдівах"; "те почуття коли пародія перевершила оригінал".

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