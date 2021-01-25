51-річна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес звела з розуму героя нового сезону українського шоу «Холостяк " Михайла Заливако

Як передає Politeka.net, новий знімок всесвітньо відома знаменитість опублікувала на своїй сторінці Instagram.



"Я просто хотіла подякувати вам всім за те, що Ви були зі мною, любили мене і підтримували мене у всіх злетах і падіннях. Велике спасибі за всю любов за останні 20 років! Я вас так сильно люблю!",- написала артистка.

Також Лопес поділилася знімками з пляжу. Вона відображена в короткій футболці, що оголює рельєфний живіт і білих брюках.

Відзначимо, в своєму віці Лопес може дати фору багатьом молодим дівчатами. Не встояв перед шикарними формами і неймовірною харизмою моделі і новий український «холостяк» Михайло Заливако.

Звичайно ж він таке не один.

"Я так тебе люблю. Справжня ікона", - пишуть в коментарях.

Харківський бізнесмен поставив "лайк" спокусливим фото гарячої моделі.

Відзначимо, і сам Заливако може похвалитися вражаючою фігурою. Його фото зазвичай викликають бурхливу реакцію користувачок мережі.

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