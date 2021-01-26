Відома модель Демі Роуз показала себе в гарячому образі

На фото Демі позувала в прозорому халатику і чорно-білому бюстгальтері. Дівчина розкрила наряд, акцентував увагу на пишному бюсті, який практично нічим не був прикритий. Зірка зібрала волосся в хвостик, а дивилася прямо в об'єктив камери, додаючи ще більше привабливості фотографії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"О, Боже мій", " подивися на цей животик! Я міг би відпочити там", " скільки вони коштували?", "Дуже милий малюк", "Ця фотографія була б ідеальною, якби на ній було ваше обличчя", "ти як цукеркова принцеса" ," Я сумую за твоєму красивому особі, воно того не варто", "абсолютно приголомшливо ,чому ти не говориш на своєму"," ти хочеш провести час зі мною?", "Ці дрібниці дуже зручні !!!".

Ми писали, що Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз продемонструвала відомі форми в купальнику.

Цього разу красуня розмістила фото в купальнику з пікантним декольте на завязочках. Великі груди спокусливо випирала з нього і притягувала погляд.

Чорна тканина обтягнула тонку талію, а пікантні вирізи, теж на завязочках відкрили види на пишні стегна.

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