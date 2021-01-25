Французький актор Омар Сі здивував одкровенням про свою нову роль - серіал Netflix "Люпен" з його участю б'є рекорди

Про причини, що спонукали Сі взятися за цю культову роль, він повідав в інтерв'ю The New York Times.

Персонажа Сі звуть Ассан Діоп, який в юності пережив смерть батька, звинуваченого в злочині, якого не скоював. Через 25 років, молодий чоловік бере участь у крадіжці кольє французької королеви Марії-Антуанетти. Коштовність, виставлена в Луврі, належить багатій родині Пеллегріні. Ассан хоче помститися цій родині, що несправедливо звинуватила його батька в крадіжці, черпаючи натхнення у свого улюбленого персонажа "джентельмена грабіжника" Арсена Люпена (із серії казок Моріса Леблана).

Говорячи про Люпена, Омар зазначив, що людина з тисячею облич заінтригує будь-якого актора.

"Якби я був британцем, я б сказав Джеймс Бонд (вибираючи роль, - ред.), але, оскільки я француз, я сказав Люпен. - прокоментував своє бажання здобути саме цю роль Сі. - Він грайливий, він розумний, він краде... його оточують жінки. До того ж він персонаж, який грає персонажів. Для актора він найкращий".

За словами Омара, він повністю захопився роботою над "Люпеном". Крім харизми Ассана Діопа, також його приваблюють в цьому персонажі й більш глибокі смисли. Мова про батьківство. За сюжетом, паралельно зі своєю злочинною діяльністю, Ассан намагається знаходити час для свого сина Рауля.

"Я вперше граю такого батька, за плечима у якого значний "багаж" і багато питань, - зазначив Сі. - Мене завжди цікавило батьківство. Це непросто, і ти не знаєш, чи хороший ти тато чи поганий, поки твої діти не виростуть... Ідея успадкування чіпляє мене - що ми зберігаємо і що передаємо? Для мене це справжній сенс життя, те, що робить нас людьми".

Відзначимо, серіал "Люпен", що стартував 8 січня цього року, вже потрапив в десятку кращих. Передбачалося, що протягом перших чотирьох тижнів його переглянуть на платформі близько 70 мільйонів глядачів.

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