Керівник Студії "Квартал 95" привітав президента Володимира Зеленського з днем народження

Як пише Politeka.net, 25 січня йому виповнилося 43 роки. З цього приводу гуморист виклав у мікроблозі "Instagram" спільну фотографію, на якій позував з іменинником.

Євген Кошовий постав у чорному брючному вбранні, який вигідно відтінив червоний "метелик". Володимир Зеленський позував поруч, вбраний не гірше, але з чорним метеликом і білою сорочкою з розстебнутим коміром. Обидва друга щасливо посміхаються на камеру, яку тримає в руці Євген.

"З Днем Народження, Друже, бажаю настрою як на цій фотці 😎 і в роботі, і по життю) будьте здорові, пане Президенте @zelenskiy_official, все найкраще у нас з вами попереду)", - звернувся Кошовий до президента і нагадав про їх багаторічну дружбу в описі до знімка.

Багато користувачів мережі приєдналися до привітань і залишили свої побажання в коментарях:

"Ось такими повинні бути справжні, щирі друзі! Здоров'я йому!"; "Всього найкращого🥳 🥰 💚"; "з іменинником"; "капець Класні"; " два красені на одному фото😁 🔥"; "таке фото))) крутяк👏 👏 👏))) відкриває всі двері)))"; "Важку ношу взяв, Але Дай бог видужати"; " з Днем народження Володимир! Без вас Квартал Не той!"; "Молодці, я сподіваюся, друзі з тобою і тобі не змінили".

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