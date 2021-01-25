Перша в Україні "Холостячка" і актриса Ксенія Мішина вразила неоднозначним відпочинком з Еллертом

Актриса Ксенія Мішина оновила свій сторіс в Instagram, де показала, що насправді її розслабляє поруч з коханим, сценаристом Олександром Еллертом, пише Politeka.net.

На короткому відео Ксенія Мішина здивувала шанувальників своїми пристрастями. 31-річна актриса, мабуть, втомлена після розваг з Еллертом, вирішила трохи розслабиться за допомогою улюбленого напою.

На кадрах Мішина сидить в ресторані "Дача" поруч з коханим і п'є ігристе вино з келиха. Вона повільно підносить його до губ і ковтає зовсім потроху, але тут голос сценариста "Кварталу 95" за кадром каже: "Ти показуєш, як не можна робити, не треба робити?". Але після слів коханого Ксенія продовжує пити з байдужим пивом, а потім повільно повертається до камери і повільно і чітко говорить "нон алкоголь", після чого повертається до келиха.

У цей момент Еллерт зняв крупним планом процес на камеру, засміявся і запитав: "А чого язик заплітається?", але "Холостячка" все одно не реагувала на коментар Еллерта.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина і Олександр Еллерт разом з сином актриси Платоном знаходяться в Одесі, де їх поселили в президентський номер готелю "Немо". Пара вже похвалилася спільними розвагами в джакузі, встановленому в номері, а також шанувальники побачили Мішину, що танцювала в одному рушнику після банних процедур.

Крім того, Мішина з Еллером жартома освоювали нові гімнастичні пози на своєму ліжку, а саме стійку на голові. Але, як повідомив Платон, у них нічого не вийшло.

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