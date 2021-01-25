Знаменита американська модель, світська левиця і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила шанувальників появою на червоній доріжці в розкішній білій сукні

Стильні фото зірки з'явилися на одній з її фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, шанувальники поділилася знімками, на яких Дженнер позує перед камерами на червоній доріжці. Для виходу в світ модель вибрала елегантне біле плаття, однак, її образ не обійшовся без пікантної родзинки. Так, на перший погляд класичний наряд, виявився не такий простий.

Якщо спереду він виглядав зазвичай, то спина красуні виявилася повністю відкрита, за винятком декількох тонких смужок тканини.

Спідниця наряду щільно обтягнула сідниці Дженнер, яка може похвалитися майже такою ж вражаючою фігурою, як і її старша сестра Кім Кардашьян.

Шанувальники прийшли в захват від такого ефектного образу зірки.

"Це плаття неймовірне",» вона така красива", "чудова», «вона, всі її сестри і їх мама красиві жінки», "її кращий образ", - пишуть люди.

Раніше в мережі з'явилося фото, на якому Кайлі позувала в купальнику, сидячи на матраці на галявині.

Зірка доповнила образ чокером, а поруч можна побачити окуляри, які Дженнер зняла. Дівчина залишила волосся розпущеним, а погляд відвела від камери.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер вивалила бюст з прозорої сукні, збентеживши найстійкіших.

А ще Politeka писала, що гаряча Кайлі Дженнер попустувала в басейні, ледь не втративши бікіні.

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер стиснула соковиті "персики" зухвалим купальником, прикувавши до себе погляди.