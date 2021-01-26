Актор Омар Сі не залишився осторонь від біди, що сталася з українським підлітком у столиці Франції
Як передає Politeka.net, 43-річна звеззда серіалу "Люпен" зробив заяву в своєму Твіттері, надавши підтримку 14-річному Юрію, побитому бандою.
"Якнайшвидшого тобі одужання Юрій, я думаю про тебе і твоїх близьких🙏🏿❤️", - йдеться в твіті актора.
Омар Сі зробив репост повідомлення одного з французьких пабліків, в якому говорилося: "Ми хочемо повністю підтримати #Юрія і його сім'ю. Будемо молитися, щоб він вибрався з цього стану і щоб ці дикуни були знайдені й замкнені".
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Користувачі бурхливо обговорюють інцидент в коментарях під постом знаменитості. Деякі, до речі, звинуватили актора в нещирості, інші ж похвалили за співчуття.
"Принаймні, люди не зможуть сказати "Омар Сі нічого не говорить"
"Для мене його слова занадто поверхневі, нещирі, якби я був батьком, я б їх не прийняв"
"Набридло це насильство!"
"Складно бути публічною фігурою в соціальних мережах. Що б вони не говорили, їх завжди будуть критикувати. Я просто вважаю, що він (Омар Сі, - ред.), як громадянин і батько сім'ї, підтримує іншу сім'ю"
"Жахливо, ми повинні посилити закон про неповнолітніх і пора карати батьків, це нестерпно"
Нагадаємо, інцидент стався 15 січня, група невідомих жорстоко побила 14-річного українця Юрія, коли він повертався зі школи. Підлітка госпіталізували з численними травмами черепа і вели в штучну кому. Після того, як його стан покращився, медики вивели хлопця з коми. На даний час хлопчик навіть намагається говорити.
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