Астролог Марина Скаді попередила про найсприятливіші і критичні дні лютого

До кінця зими залишився всього місяць, але як попереджає на своїй сторінці в Facebook Українська астролог Марина Скаді, Лютий буде сповнений критичних дат, коли люди опиняться під впливом астрологічної погоди і відчують вплив планет на різні сфери, пише Politeka.net.

Українцям в лютому варто обережніше планувати важливі справи і зустрічі, так як вплив планет змусить багатьох змінитися внутрішньо, що неодмінно відіб'ється як на особистому фронті, так і в професійній діяльності. Марина Скаді попереджає, що раніше 21 лютого важливі рішення приймати не варто, а також називає найважливіші і критичні дати Цього місяця.

1 лютого - це день, коли на взаємини можуть вплинути планети. Самотні люди можуть закохатися лише при одному погляді один на одного, а сімейні пари - відчути напругу у відносинах. День буде сповнений сюрпризів і насичених емоцій.

6 лютого загрожує охолодженням будь-яких почуттів і бажанням до усамітнення. Багато хто захоче відновити старі відносини, що стосується як дружби, так і серцевої прихильності.

7 лютого очікуються складнощі у всіх сферах, які до кінця дня приведуть до позитивних результатів.

8 лютого прекрасно підходить для возз'єднання після завершення відносин, відновлення старих знайомств, а також для закінчення давно тривалих справ.

10 лютого вимагатиме від людей витримки і самовладання. Астролог попереджає, що небезпеки в цей день можуть підстерігати багатьох в дорозі, а також під час поводження з будь-якою технікою і гострими предметами.

11 лютого багато хто може відчути незрозуміле, але приємне хвилювання і піднесений настрій. День вважається сприятливим.

13 лютого для багатьох відкриється більш тонке сприйняття, що дозволить з легкістю знаходити контакт з оточуючими.

14 лютого - день підходить для спілкування, укладення договорів та взаємодії з іншими. У деяких загостриться допитливість і інтерес до нових знань.

17 лютого соціальне просування може загальмувати. Ділові питання і активна трудова діяльність можуть бути поставлені на паузу через несприятливі ситуації.

18 лютого для багатьох відкриються перспективи для вирішення застояних справ і питань, буде легко згладжувати "гострі кути" у всіх сферах.

19 лютого стане днем безконтрольної дратівливості і напруги. Можливі конфлікти при спілкуванні, головною причиною яких стане байдужість до інтересів інших.

21 лютого відкривається потенціал для позитивного спілкування, самовираження та досягнення успіху у всіх сферах.

24, 25, 26 лютого - дні, коли можна без побоювання братися за будь-яку справу і вирішувати навіть найскладніші і тривалі питання. У ці дні можуть початися якісні зміни на краще.

25 лютого загостриться інтуїція і позитивні почуття. Багато будуть випромінювати гармонію і дарувати оточуючим свою увагу, турботу і любов. У цей день багато хто знайде нестандартні рішення і оригінальні підходи.

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