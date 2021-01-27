Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в гірчичному бікіні показала ідеальні форми

Популярна артистка не тільки не боїться показати справжню себе, вона робить це з гордістю. Багато фанатів Лопес відзначають, що за двадцять років вона практично не змінилася, а її форма стала тільки краще. Причому сама зірка підкреслює: секрету чарівного перетворення немає, вся справа в способі життя, харчуванні і любові до спорту.

Лопес ходить в спортзал навіть в день свого народження. І хоча сама вона зізнається, що іноді хочеться "прогуляти", вона збирається з силами і виконує обіцяне. У різних інтерв'ю Дженніфер зізнається, що не зможе прожити без занять в цілому, тому займається три-чотири рази на тиждень.

На фото видно, що таке завзятість дало свої плоди – в 51 рік Дженніфер має ідеальну підкачану фігуру і їй ідеально підходить гірчичний колір. На засмаглій шкірі Лопес яскраво-жовтий бікіні ідеально виглядав, підкреслюючи її достоїнства.

"Найкращий ранок-це те, що починається з Дженн ❤️😍; ось і все, я збираюся почати тренуватися !!; Спасибі, що завжди надихала мене і дарував мені найкращі посмішки; спасибі за те, що надихаєте нас працювати і бути безмежними; тут же діти!; Ти моя мотивація; так розкішно і пікантно; яка чудова багата Мамасіта; звичайно красиво; Люди сміються над Кім, подивися на цю стареньку; ганьба перед своїми дітьми; Солодка булочка з корицею».

На сцені стиль Дженніфер Лопес досить відкритий і навіть відвертий, адже вона не любить ховати гідності і має намір підбирає такі наряди, в яких виглядає спокусливіше за все. Сіточка, блискітки, латекс і прозорі костюми зі стразами-все це є в її гардеробі.

До того ж, сама Лопес заявляє – чим більше відкритий її костюм, тим простіше рухатися під час танців на сцені. Артистка деякий час тому спеціально знялася для модних глянців в досить спокусливо і відкритому вигляді. У синьому бікіні з вирізами з боків, Лопес зовсім не приховувала своє тіло, чим вразила шанувальників.

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