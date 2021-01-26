Астролог розповіла про важливий період, який настане в лютому

Лютий буде багатий на напружені аспекти. Всі планети і фіктивні точки в лютому - зосереджені в зоні трансформації, яка включає в себе знаки – Стрілець, Козеріг, Водолій, Риби.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла українська астролог Марина Скаді (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Астролог зазначила, що в цей період почнеться нова ера в історії не тільки України, а й усього світу. Зона трансформації описує завершення процесів, заключну стадію, відмінною особливістю тут є здатність змінюватися, знаходити нові перспективи і напрямки подальшого розвитку і зростання.

За її словами, астрологічна погода в лютому буде особливо напруженою. Небесні світила змусять боротися, але це сформує особистість сильну, часом жорстку. Але, в будь-якому випадку, зі стрижнем всередині, суворою внутрішньою системою. Не всі пройдуть такі випробування. Слабка людина може не пройти такі випробування і в підсумку потрапить в жорсткі рамки, виявиться у важких умовах.

Раніше астролог Марина Скаді попереджала, що лютий буде сповнений критичних дат, коли люди опиняться під впливом астрологічної погоди і відчують вплив планет на різні сфери.

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