Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, яка біда обрушилася на неї
Свіже фото дівчина опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Судячи з фотографії, переможниця "Холостяк" Даша Ульянова потрапила в ДТП.
Дівчина опублікувала в Instagram Stories знімок люксового позашляховика, в який в'їхали ззаду. В результаті зіткнення сильно постраждала задня частина автомобіля: крило і фара.
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"Ранок буває різним", - написала Даша Ульянова в мікроблозі і додала плаче смайл до публікації.
Інших подробиць про аварію переможниця шоу "Холостяк" не повідомила.
Напередодні Даша Ульянова хвалилася, як танцювала в нічному клубі Китаю в одній білизні
В Instagram Stories популярна дівчина показала найбільш пам'ятні знімки з того періоду. Після того, як дівчина розлучилася з одруженим чоловіком, який був старший за неї на двадцять років, вона вирішила пройти кастинг танцівниць в один з нічних клубів в Китаї.
У шоу-балеті Даша примудрялася заробляти щомісяця $1,5 тисячі, причому за цей час у неї і у її колег було лише два вихідних на місяць, а за один вечір довелося відпрацьовувати кілька шоу з десяти до другої ночі.
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