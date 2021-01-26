Українцям не нараховуватимуть штрафи і пеню за несвоєчасну оплату комуналки

Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами чиновника, також розпочато реалізовуватися кроки щодо зменшення вартості газу для споживачів.

Судячи з реакції українців у мережі, така заява прем'єра не сильно заспокоїла суспільство.



"Якщо у людини немає грошей, йому хоч сотню штрафів випиши, він все одно він не заплатить ні за комуналку, і тим більше і штрафи не сплатить", "А що зробила влада для того, щоб не було боргу? Підняли ціни для всіх, а пенсію додали, вибірково", "Нате вам кісточку обгризену, голодранці. Ось як виглядають їх рішення", "Дайте грошей і все буде ок, гроші є тільки у вас ось і платите", "А хто заплатить штрафи за те, що немає робочих місць, маленька зарплата, приватники як-небудь платять, за скорочення робочих місць і т. д.?", "Треба вживати радикальних заходів - ці знижки вони прогнозували при піднятті тарифів", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, тарифи на комуналку різко підскочать, влада готує весняний сюрприз: "з 1 квітня подорожчають на...".

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