З'явилися нові подробиці можливої сварки між Ксенією Собчак і Олексієм Навальним

Як відомо, останній раз публічно опозиціонер Олексій Навальний спілкувався з Ксенією Собчак в 2017 році.

Тоді політик був у статусі кандидата в президенти Російської Федерації, тому телеведуча покликала його до себе на програму.

В ефірі Ксенія Собчак всіляко перебивала кандидата в президенти Олексія Навального, і, як відзначають користувачі в коментарях, намагалася спровокувати політика, "бравши з повітря якісь вигадані факти".

"Відмінна витримка у Олексія", "у Ксюші сверблять копита", " Ксенія, Журналістика не Ваша професія. Це позорище!", "Навальний , на відміну від царя , відповідає на гострі питання і без навушника, похвально", "кінь-то, схоже, з мікрофоном у вусі сидить", "минуло 4 місяці, навчили кінь) пішла на президента балотуватися", "Ксенія спеціально намагається спровокувати і зловити на слові. Будь-якому хоч трохи адекватно мислячій людині це зрозуміло. Вона перебиває постійно бере якісь факти з повітря і намагається всіляко перешкодити відповісти", - писали користувачі під відеороликом.

26 січня телеведуча Ксенія Собчак у своєму Instagram похвалилася, що новий ролик з сином Микити Михалкова потрапив в тренди Youtube, і поцікавилася у фанатів, чи встигли вони подивитися нове інтерв'ю.

Під публікацією в Instagram одна з фанаток поцікавилася, чи запросить Ксенія Собчак опозиціонера в новому сезоні.

У коментарях журналістка підтвердила чутки про те, що Олексій Навальний затаїв на неї образу після останнього ефіру.

"Ось ви його і запросіть. Мені він після інтерв'ю, яка я зробила з ним на дощі, і йому не сподобалося воно, більше інтерв'ю не дає", - зізналася Собчак.

Нагадавши, розпатлана Собчак екстрено покинула Росію після арешту Навального, фото: "зрадила...".

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