Артистки заради привабливості готові позбутися навіть нижньої білизни перед фотосесією

Зірки звикли разом зі стилістами ретельно підбирати вбрання і не поспішають розкривати всі секрети краси, завдяки яким отримують ідеальні форми. Завдяки постійним виступам і появам на публіці, артисти, телеведучі і знамениті переможниці «Холостяка» проводять багато експерименти зі стилем з особливою обережністю.

Однак саме кожне фото зірок без білизни і пікантні костюми, що демонструють його відсутність, стає найбільш популярним. Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок без білизни.

Даша Квіткова-переможниця "Холостяка" з Микитою Добрининою стала блогером після фіналу і продовжує брати участь в пікантних фотосесіях досить часто. Зараз дівчина відпочиває з чоловіком на Мальдівах і навіть там не перестає дивувати фото, розповідаючи про вагітність.

Тіна Кароль вперше за довгий час зважилася на пікантну зйомку і прикрасила обкладинку відомого глянцю. Позуючи на ліжку, прикрилася зірка лише простирадлом, забувши про нижню білизну. Примітно, що бюст співачка воліла і зовсім не демонструвати, надівши кофтинку.

Даша Ульянова-переможниця "Холостяка" з Максом Михайлюком також стала блогером і показує в Instagram досить пікантні фото. Гімнатська не тільки звикла до уваги, але ще і вміє його звернути на себе.

Віра Брежнєва одягла на зйомки кліпу "Вечериночка" з Дмитром Монатіком сукню, що складається з одних золотих бус, загальна довжина яких дорівнює кільком кілометрам. Причому вага наряду становить кілька кілограмів. Прозоре і пікантне плаття стало одним з кращих в арсеналі зірки на концертах.

Телеведуча Леся Нікітюк не любителька показувати себе без білизни, проте іноді артистка робить це з легкістю і властивим їй почуттям гумору. Не перегинаючи кордону, спокуслива зірка з підносом в руках показала в Instagram "смачний" кадр.

Світлана Лобода в золотій сукні з тонкими ниточками на стегнах виходила на сцену без білизни. Однак фігура у мами двох дітей настільки бездоганна, щоб плаття дуже вдало підкреслило її стрункість. Після виступу фанати масово розпитували зірку про секрети її схуднення.

Оля Полякова також мама двох красунь-дочок. І має привабливу фігуру, яку не бентежиться Показати на зйомках. У кліпі "нічна жриця" артистка з'явилася в сукні без нижньої білизни і блиснула ідеальним виглядом.

Нагадавши, Ульянова з " Холостяка "з опухлими губами і без макіяжу показала справжню себе:" не треба боятися!"

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