Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала запаморочливу зйомку в білизні
Дженніфер активно займається просуванням косметичного бренду, який презентувала пару місяців тому. Артистка не тільки почала показувати, як перетворюється з її допомогою, але і зніматися в модних фотосесіях, нагадуючи про бренд. Також Лопес не забуває підкреслювати власну привабливість улюбленим способом.
Нещодавно на фан-акаунті з'явилося фото, на якому 51-річна зірка позувала в чорній білизні з мереживами і показуючи без сорому ідеальні форми. Прикрасити свій образ Лопес також вирішила мереживним халатиком чорного кольору. В руках артистка тримала кухоль з напоєм, а її макіяж з блискітками ідеально поєднувався з досить пікантним вбранням.
Демонстрація фігури викликала фурор, адже виглядала Лопес дивовижно. Що не дивно, адже зірка ретельно стежить за калоріями: вона вживає в день близько 1200-1400 ккал, дотримується 4-разового харчування і займається спортом до чотирьох разів на тиждень.
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Також артистка захоплена спортивними та латиноамериканськими танцями і займається медитацією по півгодини в день.
Нагадаємо, артистка деякий час тому спеціально знялася для модних глянців в досить спокусливо і відкритому вигляді.
Багато хто вважає, що в 51 рік виглядати так, як вона, - просто незаконно і неможливо без уколів краси. Сама Дженніфер підкреслює, що ні пластики, ні ботокс робити не бажає.
"Яка кохана прекрасна жінка; неможливо зупинитися; чудове гідність у цій мадам; ця багата форма🍑 вишня на торті; Гей, ти зробила це на інавгурації Байдена, мені дуже сподобався твій чарівний голос, це було вау; молодше з кожним днем, щасливіше робить нас👏; як смачно, яка солодкість, як особлива».
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