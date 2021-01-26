Власників кондиціонерів в Україні мають намір штрафувати за неправильне відведення конденсату
Як передає Politeka.net, про це йдеться в законопроекті №4619, який вже розглядається у Верховній Раді.
Автор документа стверджує, що масові установки кондиціонерів ведуть і до порушень, які необхідно припинити.
У пояснювальній записці до проекту Закону вказується, що багато під час установки кондиціонерів порушують державні будівельні норми. Зокрема, припускають, що»не допускається виводити конденсат від приладів охолодження на фасад будівлі".
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Українці неоднозначно поставилися до такої пропозиції. Були як прихильники законопроекту, так і його противники.
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