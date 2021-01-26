Власників кондиціонерів в Україні мають намір штрафувати за неправильне відведення конденсату

Як передає Politeka.net, про це йдеться в законопроекті №4619, який вже розглядається у Верховній Раді.

Автор документа стверджує, що масові установки кондиціонерів ведуть і до порушень, які необхідно припинити.

У пояснювальній записці до проекту Закону вказується, що багато під час установки кондиціонерів порушують державні будівельні норми. Зокрема, припускають, що»не допускається виводити конденсат від приладів охолодження на фасад будівлі".





Українці неоднозначно поставилися до такої пропозиції. Були як прихильники законопроекту, так і його противники.