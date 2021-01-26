Власників кондиціонерів в Україні мають намір штрафувати за неправильне відведення конденсату

Як передає Politeka.net, про це йдеться в законопроекті №4619, який вже розглядається у Верховній Раді.

Автор документа стверджує, що масові установки кондиціонерів ведуть і до порушень, які необхідно припинити.

У пояснювальній записці до проекту Закону вказується, що багато під час установки кондиціонерів порушують державні будівельні норми. Зокрема, припускають, що»не допускається виводити конденсат від приладів охолодження на фасад будівлі".

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Українці неоднозначно поставилися до такої пропозиції. Були як прихильники законопроекту, так і його противники.

"А дощ скільки зруйнував! Заборонити!", "А гнилі труби і теплотраси теж кондиціонери зруйнували або пішоходи протоптали! Звичайно штрафувати", "вже не знають, що придумати", "звичайно крапля води, це шкода. А ось коли штукатурка, плитка або навіть балкони падають - це нормально, від цього ніхто не постраждав", "спочатку потрібно вдома, квартири оснащувати кондиціонуванням, потім не буде кондиціонерів на фасаді, як в Австрії", "все правильно. Це потрібний закон. Згодом мокрі стіни на першому поверсі, грибок. Пройшла через це. Багато проблем!", "Зараз це, звичайно, найголовніше", - писали українці в мережі.

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