Погода в Україні 27 січня застане українців зненацька
Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в середу половина України постраждає від негоди. Мокрий сніг упереміш з дощем накриє східні регіони, торкнувшись частини центральних областей. Температурні гойдалки погіршать ситуацію.
Так, на крайньому сході 27 січня буде найтепліше. Температура вдень підніметься до 4-8 градусів тепла. У всіх східних областях пройдуть дощі.
Ближче до Центру (у Черкаській, Кіровоградській та Київській областях) очікується мокрий сніг. Температура повітря впаде до 1..-1 градуса. Так само буде на півдні України. На всі південні регіони насувається мокрий сніг.
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Західні області 27 січня відпочиватимуть від негоди. Істотних опадів на Заході не очікується. Температура повітря буде комфортною - в районі 0..-1 градусів.
На Півночі (у Сумській та Чернігівській областях) у середу очікується сніг.
Варто відзначити, що вже через пару днів в Україні знову похолодає, а в більшості регіонів випаде сніг. До кінця січня негода встигне прийти в усі області, зіпсувавши настрій українцям. Втім, сильних морозів найближчим часом не очікується.
Нагадаємо, що погода в Україні різко погіршиться, з'явився прогноз: "потужний снігопад обрушиться на...".
Як повідомляла Politeka, небезпечна стихія насувається на Україну, десятки людей вже у пастці, термінове попередження.
Також Politeka писала, що снігова небезпека насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: до чого готуватися 27 січня.