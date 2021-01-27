Погода в Україні 27 січня застане українців зненацька

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в середу половина України постраждає від негоди. Мокрий сніг упереміш з дощем накриє східні регіони, торкнувшись частини центральних областей. Температурні гойдалки погіршать ситуацію.

Так, на крайньому сході 27 січня буде найтепліше. Температура вдень підніметься до 4-8 градусів тепла. У всіх східних областях пройдуть дощі.

Ближче до Центру (у Черкаській, Кіровоградській та Київській областях) очікується мокрий сніг. Температура повітря впаде до 1..-1 градуса. Так само буде на півдні України. На всі південні регіони насувається мокрий сніг.

Західні області 27 січня відпочиватимуть від негоди. Істотних опадів на Заході не очікується. Температура повітря буде комфортною - в районі 0..-1 градусів.

На Півночі (у Сумській та Чернігівській областях) у середу очікується сніг.

Варто відзначити, що вже через пару днів в Україні знову похолодає, а в більшості регіонів випаде сніг. До кінця січня негода встигне прийти в усі області, зіпсувавши настрій українцям. Втім, сильних морозів найближчим часом не очікується.

Нагадаємо, що погода в Україні різко погіршиться, з'явився прогноз: "потужний снігопад обрушиться на...".

Як повідомляла Politeka, небезпечна стихія насувається на Україну, десятки людей вже у пастці, термінове попередження.

Також Politeka писала, що снігова небезпека насувається на Одесу, зроблено термінове попередження: до чого готуватися 27 січня.