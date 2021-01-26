Внучка відомого радянського актора Михайла Боярського, Катерина, показала все, чим її нагородила природа
Пекуча блондинка не так давно змінила стиль, пофарбувавши кілька пасом в рожевий, передає Politeka.net. Крім того, вигляд у внучки Боярського тепер став більш зухвалим.
У такому образі Катерина (VENNA) вирішила почати співочу кар'єру.
На новому фото артистка постала в чорному короткому топіку, який нагадував ліфчик на тонких бретельках.
Також співачка натягнула міні-спідницю на високій посадці. Чорна тканина підкреслила тонку талію.
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Майбутня зірка одягла чорні колготки і чорні ботфорти, а образ доповнили стильні окуляри і блискучі прикраси.
"Лав сторі мертва, але не моя вина🌚 📷", - написала артистка.
За годину пост зібрав понад 300 лайків і багато коментарів, в основному, що складаються зі смайликів.
"Офігенно! За стилістикою топ фотки", " Катюша ти найкраща🔥 😍 🔥 🌺 🌹 💌", "Ну що буває", "👍 🔥 сексі", " взагалі пожежа супер!!!",- написали користувачі мережі.
Зазначимо, Катерина Боярська народилася 28 листопада 1998 року в Санкт-Петербурзі.
Дівчина в дитинстві не потрапляла в центр уваги ЗМІ. Вихід Катерини у світ трапився аж у 2019 році, коли вона разом з дідусем і бабусею пройшла по червоній доріжці кінофестивалю «Віват кіно Росії», а в листопаді вона взяла участь у щорічному балу дебютанток видання Tatler.
У жовтні 2020 року Катерина презентувала свій трек під назвою Bad Girl. Стиль починаючої зірки нагадує співачку Авріл Лавін.
Нагадаємо, що Катерина Боярська в міні-шортах зігнулася до непристойності, приголомшивши зізнанням:»нехай зворушить...".
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