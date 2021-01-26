Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який грав за "Динамо", спокусила шанувальників зухвалим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала дуже спокусливе відео. Ірина відома провокаційними вчинками і дуже відвертими фотосесіями. У дівчини відмінна фігурка, яка дозволяє їй носити найкрасивіші вбрання.
На свіжому відео Ірина сиділа на стільчику. На ній був надітий халатик, який вона недбало відчинила. Красуня розставила ніжки і стала знімати себе з різних ракурсів, засвітивши під халатиком чорну мереживну білизну. Образ доповнили чорні босоніжки з великими бантами.
В руках у Ірини була синя троянда. Вона грала з квіткою, зображуючи дуже пристрасний погляд.
"Тільки тьмяне світло", - загадково підписала фото Морозюк.
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У коментарях їй залишили кілька захоплених компліментів. За кілька хвилин відео подивилися майже 3 тисячі разів.
"Вогонь", «Тема», «трояндочка прикольна)а так залік», «виглядаєш просто дивовижно», "Оскар в студію", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Ірина Морозюк показала себе в домашньому образі. Дівчина позувала в рожевому міні-халатику з великим декольте. Красуня була без білизни, зате в босоніжках з бантиками на пальчиках.
Нагадаємо, що Ірина Морозюк прикувала погляди до плоского животика:"Зайчик Playboy".
Як повідомляла Politeka, Ірина Морозюк в міні-білизні заманила до себе в спальню:"така жінка і без любові".
Також Politeka писала, що Ірина Морозюк скинула халат, засвітивши срамоту:"Хороша чортівка".