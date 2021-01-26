Відома співачка Анна Седокова показала, як розважає саму себе на розкішному курорті

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новими спекотними кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Нещодавно співачка відправилася відпочивати на море, причому, судячи з її постів, полетіла вона без свого чоловіка, баскетболіста Яніса Тімми. Судячи з усього, Седокова трохи занудьгувала на самоті, і тепер показує, як розважається на пляжі.

Так, в короткому відео співачка продемонструвала, як щосили підспівує пісні і танцює, сидячи на піску. Для відпочинку на пляжі красуня вибрала стильний купальник бікіні тілесного кольору. Його ліф вигідно підкреслив і без того пишні груди знаменитості.

На кадрах Седокова показує себе зблизька з мінімумом косметики на обличчі.

Судячи з цього відео, співачка навіть на самоті і далеко від дому знаходить способи підняти собі настрій.

Раніше ми писали, що Седокова показала, як виглядає під час відпустки. Вона вийшла на прогулянку в світлій сорочці, яку приспустила на плече і оголила коричневий бюстгальтер, курортний образ артистки доповнили чорні окуляри від сонця.

Анна Седокова присіла на волейбольному майданчику під пальмами, підперла голову рукою і блиснула оголеними ніжками.

Нагадаємо, розкута Седокова вимазалася маслом і посвітила сідницями в бікіні.

А ще Politeka писала, що біда в родині Сєдокової, зірка не витримала цькування 16-річної дочки.

Також Politeka повідомляла, що біда трапилася з Анною Сєдоковою, співачка ледь не звалилася від болю прямо на сцені.