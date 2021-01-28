Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в червоному костюмі з глибоким декольте вразила сміливою витівкою

Співачка в 51 рік домоглася небувалих висот і не думає зупинятися на досягнутих цілях. Артистка не тільки почала активно зніматися в модних фотосесіях, але ще і відкрила власний бренд косметики, який показує в Instagram і знімає ролики з власними перетвореннями.

На сцені ж Лопес просто не впізнати, адже співачка віддає перевагу ефектним вбранням і максимально відкритим костюмам, під якими часто навіть немає білизни. У червоному вбранні, що складається з комбінезона і такого ж ліфчика в тон Лопес і зовсім забула про пристойності.

Артистка виблискувала бюстом перед камерами, а ще влаштувала сміливий танець, в ході якого опинилася на золотому троні і покрутила перед обличчями фанатів спеціальний жезл – частина концертної атрибутики. Фото з провокаційною позою не залишило фанатів байдужими, адже співачка позувала в занадто пікантному образі.

У різних інтерв'ю Дженніфер зізнається, що не зможе прожити без занять в цілому, тому займається три-чотири рази на тиждень.

На одному з фото видно, що таке завзятість дало свої плоди – в 51 рік Дженніфер має ідеальну підкачану фігуру і їй ідеально підходить гірчичний колір. На засмаглій шкірі Лопес яскраво-жовтий бікіні ідеально виглядав, підкреслюючи її достоїнства.

"Найкращий ранок-це те, що починається з Дженн ❤️😍; ось і все, я збираюся почати тренуватися !!; Спасибі, що завжди надихала мене і дарував мені найкращі посмішки; спасибі за те, що надихаєте нас працювати і бути безмежними; тут же діти!; Ти моя мотивація; так розкішно і пікантно; яка чудова багата Мамасіта; звичайно красиво; Люди сміються над Кім, подивися на цю стареньку; ганьба перед своїми дітьми; Солодка булочка з корицею».

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