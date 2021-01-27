Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці в світі, показала свій талант

Зірка цього разу опублікувала відео в Тікток. Сьюзі з'явилася в топі з декольте і співала пісню @Menina Solta-GIULIA BE " і знімала себе на телефон, показуючи пишний бюст зверху. Волосся у Кортес залишилися розпущеними, які і прикрили трохи бюст зірки, що не зробило кадри менш гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Співайте пісню, як ніби це плітка", - написала зірка під фото.

Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

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"У мене сьогодні день народження"," привіт, красива гуаш"," прекрасна жінка, цілу"," яка краса любові", " ефектно дуже красиво ...", "Ти прикінчиш мене ось так", "смачна", "Бог, спасибі за створення цієї жінки", "неможливо перестати дивитися".

@suzycortez

#ipanemachallenge

♬ menina solta - GIULIA BE

Ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, обтягнула пружні місця міні-шортами.

Сьюзі цього разу одягла крихітні облягаючі шортики, які ідеально підкреслили її пружні сідниці і оголили "сталеві", рельєфні ніжки.

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