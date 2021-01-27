Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці в світі, показала свій талант

Зірка цього разу опублікувала відео в Тікток. Сьюзі з'явилася в топі з декольте і співала пісню @Menina Solta-GIULIA BE " і знімала себе на телефон, показуючи пишний бюст зверху. Волосся у Кортес залишилися розпущеними, які і прикрили трохи бюст зірки, що не зробило кадри менш гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Співайте пісню, як ніби це плітка", - написала зірка під фото.

Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"У мене сьогодні день народження"," привіт, красива гуаш"," прекрасна жінка, цілу"," яка краса любові", " ефектно дуже красиво ...", "Ти прикінчиш мене ось так", "смачна", "Бог, спасибі за створення цієї жінки", "неможливо перестати дивитися".

Ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, обтягнула пружні місця міні-шортами.

Сьюзі цього разу одягла крихітні облягаючі шортики, які ідеально підкреслили її пружні сідниці і оголили "сталеві", рельєфні ніжки.

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