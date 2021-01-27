В Україну прийшов циклон з опадами, завдяки якому 28 січня жителів окремих регіонів чекає сніг

Про це на своїй сторінці в Фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що в останні дні в країні панує Південний циклон, який приніс з собою опади. При цьому, через потепління ці опади в основному виявилися дощем.

За словами Діденко, циклон продовжить впливати на погоду в країні ще й 28 січня. Через нього в південних, західних і північних областях очікується сніг і мокрий сніг. На Сході через нижчі температури пройде сніг з дощем. Синоптик попередила також про налипання снігу та поривчастий вітер, які можуть погіршити ситуацію на дорогах.

Діденко зазначила, що на Заході опадів буде мало, а в східних областях дощ зриватиметься час від часу.

Температура в четвер вдень коливатиметься від 0 до -3 градусів. Найтепліше буде на південному сході і в Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів покажуть від +2 до +7 градусів.

Синоптик також попередила, що на дорогах очікується ожеледиця, тому українцям слід бути обережними.

У Києві 28 січня очікується сніг. Температура вдень коливатиметься від -1 до +1 градуса.

"А поки особлива уважність всім, хто в смузі Одеса-Кропивницький-Полтава-Суми, це зараз зона снігопадів!", - додала синоптик.

Вона також повідомила, що найближчим часом в Україні очікується подальше похолодання.

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