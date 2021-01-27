Відома співачка Алла Пугачова здивувала Максима Галкіна грайливим настроєм

На сторінці дочки Пугачової та Галкіна Лізи в Instagram з'явилося відео, де зіркова мама проявила себе з несподіваного боку і повідомила про свої почуття до чоловіка, пише Politeka.net.

71-річна Алла Пугачова попри свій вік ще здатна здивувати своїм запалом не тільки шанувальників, але і молодого чоловіка Максима Галкіна, який зняв подібні кадри під час прогулянки із зіркою і розмістив їх на сторінці Лізи.

На відео представлені кадри, записані під час прогулянки подружжя по зоопарку. Максим Галкін привів дружину в павільйон з рідкісними птахами. Мабуть, кадри були зняті в теплу пору року, оскільки за вікном павільйону виднілися зелені дерева, а сама Алла Борисівна постала в легкій ніжно-рожевій кофтині та темних круглих окулярах.

Розглядаючи птахів, Максим Галкін, ніжно звернувшись до неї, запитав думки дружини.

"Аллочка, тобі подобаються ось ці птахи?",- запитав гуморист.

Мабуть, Примадонна була в хорошому настрої, оскільки зірка раптом підбадьорилася, несподівано повернулася до чоловіка обличчям і повідомила про те, що їй більше подобається молодий Максим.

"Ти мені подобаєшся, Мій ласкавий і ніжний звір", - заявила Алла Пугачова на камеру, після чого раптом підняла свої окуляри, уважно подивилася на чоловіка і млосно видала звук, схожий на стогін. Далі грайлива Примадонна різко опустила окуляри на місце, розвернулася і продовжила екскурсію.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Єлизавета Галкіна (@elizaveta_galkinaa)

Попри те, що відео було зняте давно, фанати Пугачової і Галкіна прийшли від нього в захват і написали багато приємних слів в коментарях.

"Красуня", "Аллочка молодець, як кішка: 9 життів прожила!", "Якось неприродно сказала...", "Молодці, бережіть один одного", "Завжди на гуморі", "Як це прекрасно, бажаю довгого і щасливого життя", "Щасливі", "Класна вона!", "Супер", "Чарівна Алла!!!", "Приголомшливо, красуня!!!", "Любов-морква", "Алла, ти дуже мудра. Ти велика жінка", - написали шанувальники під відео.

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