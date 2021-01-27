Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес спантеличила фігурою в чорному купальнику на пляжі

Популярна артистка звикла показувати в Instagram досконалі кадри зі своєю ідеальною фігурою. Ключ успіху Лопес в тому, що зірка виглядає ідеально підкачаною, стрункою і неймовірно молодо, незважаючи на те, що в цьому році їй виповниться 52 роки. Тим не менш, в мережі відпочиваючі разом з Лопес вирішили викрити зірку і поділилися кадрами в Instagram.

На фото Лопес в чорному купальнику прогулялася по пляжу і вирішила зайнятися серфінгом з веслом. Під час активного відпочинку шанувальники і застали зірку. Причому далеко не в найкращому вигляді.

Судячи з усього, за останній час Дженніфер Лопес помітно погладшала. І хоча на останніх своїх фото вона виглядає відмінно, в реальності виявилося, що Лопес набрала зайвого на боках, талії і стегнах, а також по фігурі вже помітний целюліт.

Деякі захопилися рішучістю Лопес показати справжню себе, інші ж засудили за фотошоп особистих фото в профілі:

"Красива; з фільтрами або без них це супер красиво 😊❤; так несподівано виглядає, які боки😘; Красива жінка Богиня у всіх сенсах цього слова; ваш лоб за вухами ... це підтяжка обличчя, а з стегнами тоді що? краще розкажіть їм, що ви насправді переживаєте в старінні; з повагою, ніяка маска не зробить шкіру такою тугий. Не будемо обманювати себе. Ботокс, Пластична хірургія зробить це; це так аморально і неетично з Вашого боку обманювати населення; Ви не зможете виглядати так само красиво і молодо без важкої роботи в області дієти і фізичних вправ; Сила хірургії і ботокса реальна😂".

Також в мережі з'явилися кілька промо-фото з Лопес в її новому кліпі. Як виявилося, Дженніфер була зайнята зйомками в своєму новому кліпі на пісню «In The Morning». У ролику співачка постане з несподіваним перетворенням.

Фотографіями, на яких співачку можна побачити в образі блондинки з ідеально рівним каре і русалочки з ліловим кольором локонів, поділився стиліст по волоссю Кріс Епплтон. Один з таких кадрів також був представлений на множинних фан-акаунтах. У ролі блондинки артистці вдалося всіх по-справжньому ідивіть.

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