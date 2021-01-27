Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала фігуру в маленькому бікіні

Відома красуня не звикла ховати форми, тому в її профілі в Instagram можна побачити виключно кадри з пікантним змістом. Однак так було не завжди, адже в підлітковому віці Демі настільки комплексувала через пишну фігуру, що вирішила фанатично голодувати і отримала серйозні проблеми з травленням.

Потрапивши в лікарню і пройшовши курс лікування, Роуз зрозуміла, що її фігура повинна подобатися людям такою, яка є і критикувати її немає сенсу. Після цього дівчина не тільки позбулася всіх комплексів, але ще і змогла стати моделлю білизни.

Тепер Роуз успішно підкорює Instagram і не думає зупинятися на досягнутому. Як видно на свіжому Сторі, модель підбирає виключно пікантні образи і надягає крихітні Топи для залучення уваги. У рожевому топіку з зав'язками на бюсті і такого ж відтінку бікіні модель покрутилася перед камерою без найменшого сорому.

Якщо в дитинстві Роуз комплексувала з приводу своєї фігури і образів в цілому, то тепер вона не ховається навіть під час публічних заходів. Демі завжди підбирає відкритий одяг, який підкреслює її тонку талію і пишні стегна. В цей же раз акцент був зроблений на бюсті.

Чорна сукня з непристойним декольте розбурхала фанатів:

"Чудово😍; спосіб життя; милий вигляд і шикарне тіло; ти чудова любов, привіт з Лос-Анджелеса; красиве зображення😍; Ой мій бог недоторкана Афродіта; ви сумуєте за недоторканним, Я не можу бачити вас в звичайні вихідні ❤️🔥 😍; солодкий спокуса; це так мило; 😍 ❤ ️ елегантність і краса; краса зробила жінку ... Фігуру, яка переносить на незвідані рівні .... 👸».

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