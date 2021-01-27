Внучка легендарного актора Михайла Боярського Катерина знає, як потрібно радувати своїх шанувальників

Спекотне фото пекуча блондинка опублікувала у своєму Instagram.

Так, Катя Боярська поцікавилася у шанувальників, чи встигли вони оцінити її пісню і яка саме рядок їм сподобалася найбільше.

А щоб додати гіркуватості своєї публікації, внучка Михайла Боярського опублікувала нескромне фото, на якому вона стоїть з піднятою вгору ногою.

Дівчина позувала перед камерою в короткій сукні і панчохами в сіточку, а акцент фотограф робив на пишному бюсті пекучої блондинки.

"Привіт послухали вже пісню?) яка строчка сподобалася найбільше?",- йдеться у підписі до публікації.

"Від тебе не до рядків Катя!)) Ти дівчина вогонь!", "Тут рядки не важливі, важливий талант, у тебе він дуже яскравий", "ця сльоза згадує мене, мене, мене.. ", "Просто бомба", " Катюха, вогонь!", "Уф, яка принадність, мені б таку", - написали фанати в коментарях.

Відзначимо, що внучка Михайла Боярського народилася в 1998 році, а вихід Катерини в світ трапився аж в 2019 році, коли вона разом з дідусем і бабусею пройшла по червоній доріжці кінофестивалю «Віват кіно Росії», а в листопаді вона взяла участь у щорічному балу дебютанток видання Tatler.

У жовтні 2020 року Катерина презентувала свій трек під назвою Bad Girl. Стиль починаючої зірки нагадує співачку Авріл Лавін.

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