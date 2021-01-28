"Не могла не зберегти цей момент..."

Популярна модель і актриса Емілі Ратаковскі, яка зараз чекає дитину, показала як розважається вдома

Незвичайні кадри зірка опублікувала у своєму Instagram.

Так, 29-річна модель Емілі Ратаковскі вирішила побалуватися у ванній, і все зняла на свій телефон.

Судячи з фотографій, вагітна зірка робила косметичні процедури у ванній і не могла не зберегти цей момент для своїх шанувальників.

На фото видно, як 29-річна модель спершу надуває свої пишні губки, а потім ніжно грає язичком.

"Поцілунок для тебе. Колекції масок доступні вже зараз", - підписала Емілі Ратаковскі публікацію в своєму Instagram.

Шанувальники, ледь підбираючи слова, завалили вагітну модель лайками і захопленими коментарями.

"Це просто ідеально"," Люблю тебе", " Чому на тобі все так красиво !?", "Я б хотів, щоб поруч зі мною був хтось", " Вау. Хочу іноді спробувати цей бренд", " Чохол під маску підбирала?", "Це тільки робить його більш зухвалим", - додали фанати під публікацією в мікроблозі.

Раніше ми розповідали, як Емілі Ратаковскі без всякого сорому позириовала топлес.

Ратаковскі присіла на стілець, виблискуючи голими грудьми без сорому. Вона втягнула і так плоский животик і посвітила ребрами. Одну зі струнких ніжок, Емілі підібгала під себе. Вона розпустила гарне волосся, і відкрила губи.

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