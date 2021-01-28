Володарка премії "Оскар" Клоріс Лічмен, одна з найтитулованіших актрис в історії телебачення померла у віці 94 років
Про це повідомила її прес-секретарь Монік Мосс уточнивши, що голлівудська зірка померла природною смертю в своєму будинку в Енсінітас, Каліфорнія, передає NBC News.
За свою тривалу кар'єру Лічмен отримала численні нагороди та премії. Вона була удостоєна премій "Оскар" і BAFTA за кращу жіночу роль другого плану у фільмі "Останній кіносеанс", заснованому на бестселері Ларрі Макмертрі.
Крім того, Клоріс понад 20 разів номінувалася на «Еммі» і 9 разів ставала володаркою цієї премії, зокрема 2 рази за роль Філліс Ліндстром в «Шоу Мері Тайлер Мур».
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Також вона відома за ролями у фільмах "Молодий Франкенштейн», «Поганий Санта» і "Малкольм в центрі уваги", в якому зіграла веселу й підступну бабусю головного героя.
Свої співчуття вже висловила Академія "Оскар" на сторінці в Твіттер.
"Клоріс Лічмен була легендою комедії. Від новаторської ролі в "Шоу Мері Тайлер Мур" до фільмів Мела Брукса і її оскароносної ролі в "Останньому кіносеансі" Пітера Богдановича, вона ніколи не втрачала своєї здатності шокувати, радувати і дивувати нас. Її буде не вистачати", - йдеться в твіті.
Варто відзначити, крім запаморочливої кар'єри на телебаченні Лічмен досягла успіху й в особистому житті. З 1953 по 1979 рік Клоріс була одружена з голлівудським імпресаріо Джорджем Енглундом. Цей шлюб приніс їй п'ятьох дітей, багато з яких пов'язали своє життя з шоу-бізнесом.
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