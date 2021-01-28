Василь Лановий опинився на межі життя й смерті

87-річний народний артист СРСР вже майже місяць лежить у лікарні, куди його на початку січня разом з дружиною Іриною Купченко госпіталізували з коронавірусом.

У четвер, 28 січня, стало відомо про різке погіршення стану здоров'я Василя Семеновича. Надії лікарів на те, що акторові стане краще, виявилися марними. Незважаючи на те, що чотири останні тести на наявність вірусу, показали негативний результат.

Відомо, що легенду екстрено перевели в реанімацію, підключивши до апарату штучної вентиляції легенів, так як у нього різко впав рівень кисню в крові. Стан Ланового оцінюється, як важкий.

Раніше ми повідомляли, за словами Купченко, у якої також підтвердився коронавірус, коли Василя Семеновича доставили в лікарню 2 січня, йому зробили комп'ютерну томографію і виявили п'ятивідсоткове ураження легень.

Нагадаємо, Ланового прославили ролі в таких фільмах, як "Павло Корчагін" (молодий актор зіграв знаменитого борця за справу революції, навчаючись на третьому курсі Щукінського училища); "Червоні вітрила" (зіграв найромантичнішого героя - красеня-капітана, який виконав заповітну мрію Ассоль); "Офіцери" (Лановий подарував кінематографу образ вищої офіцерської доблесті); "Йду на грозу" (кінокартина про двох вчених, герой Василя Семеновича Олег Тулін заради успіху пішов на угоду з совістю) і багатьох інших.

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