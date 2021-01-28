Відому співачку українського походження Наташу Корольову застали в ресторані з ввічливим "кавалером"

Тільки недавно вщухла скандальна історія зі зрадою Тарзана своїй дружині Наташі Корольової і пара помирилася, але співачку тут же застукали в ресторані в компанії ввічливого чоловіка, який ніжно годував зірку солодкими ласощами з ложечки, пише Politeka.net.

Нещодавно в Instagram Stories зірки з'явилося дещо приголомшливе для багатьох фанатів відео, яке наштовхує на роздуми про правдивість примирення королевою і Тарзана. Адже в кадрі сама співачка, яка із задоволенням їсть тортик з ложечки, дбайливо протягнутою їй незнайомим чоловіком.

На відео співачка, прикривши очі, знімає з ложки шматочок ласощів, запропонований таким собі "Боричкою", що випливає з діалогу в кадрі. Чоловік Ласкаво назвав її "Наталкою" і благав з'їсти шматочок "за маму Люду".

"Наталочка, ти повинна з'їсти цей маленький шматочок тортика! Він зовсім маленький, давай ще... за маму Люду...",- ніжно благав чоловік.

Але потім Наташа Корольова згадала про вплив солодкого на свою фігуру і заявила, що не може їсти через майбутні гастролі.

"Боря, припини! Я не можу псувати фігуру! У мене ж скоро гастролі!",- заявила зірка, але її компаньйон відповів, що Наташа дуже худенька і їй необхідно поправитися.

А відео Королева підписала словами "Боричка, ти поїхав, я на жорсткій дієті".

Насправді шанувальники можуть не переживати з приводу відносин Наташі Корольової з Тарзаном, так як в ресторані вона їла тортик зі своїм другом, керівником продюсерського центру "Овація" Борисом Рубіновським. До того ж про гармонію між зірками говорить і недавній пост Сергія Глушка в Instagram, де він весело спілкується з дружиною, тримаючи її за руку, і дарує їй свою щиру та чарівну посмішку.

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