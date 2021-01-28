Пішов з життя російський актор Андрій Болсунов



Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Instagram-сторінці театру "Гоголь-центр", в якому грав артист.



"Андрій залишився в трупі після того, як театр ім. Гоголя став Гоголь-центром, і був важливою і невід'ємною частиною нашої команди. Ми запам'ятаємо Андрія, як незмінно дотепного, життєрадісного і делікатного людини, харизматичного артиста і надійного партнера", - йдеться в повідомленні.

Андрію Болсунову було 52 роки. Причину смерті артиста в театрі не повідомили.



Актор знявся в безлічі фільмів і серіалів, серед яких "Записки експедитора таємної канцелярії", "Дозор", "Слуга Государев", "Авантюристка", "Скліфосовський", "Дама пік", "Тургенєв. Сьогодні!".



Шанувальники творчості актора висловили свої співчуття у коментарях під постом.

"Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять", " прекрасний Андрій! Дуже шкода!", "Найглибші співчуття і світла пам'ять", " дуже шкода! Щирі співчуття. Цю людину пам'ятатимуть!", "Господи, як шкода", - писали небайдужі.

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