Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, відомий в Мережі як "танцюючий мільйонер", поділився зворушливим фото з маленькою дочкою, яка народилася з вродженою аномалією

На своїх сторінках в Instagram Ваккі і його молода дружина Шерон Фонсека вирішили одночасно поділитися своїми батьківськими почуттями, передає Politeka.net.

Нагадаємо, Блу Ієрусалима, так звуть дитину, народилася з "вовчою пащею". Раніше Ваккі повідомив, що ця патологія властива кожній 700 дитині. Мільйонер відразу ж підключив команду медиків, яка свого часу зробить операцію і допоможе дівчинці жити абсолютно нормальним життям.

Цього разу "танцюючий мільйонер" поділився домашнім фото на тлі каміна. Ваккі в халаті і з м'якою посмішкою на обличчі тримає на руках дочку.

"Думаючи про майбутнє...", — коротко, але зворушливо підписав знімок з малятком Джанлука. Молода дружина мільйонера відразу ж відповіла в коментарях: "Моє життя😍❤️😘".

У той же час Шерон поділилася ніжним кадром, зробленим на останньому місяці вагітності. На знімку красуня з позує в прозорій сукні, підтримуючи кругленький живіт руками.

"Три місяці тому у мене був живіт, повний любові і надії ❤️ тепер весь мій світ в моїх руках. Неймовірно, як час летить. Чесно ... тепер я розумію все, що чула від батьків про цей момент", — зізналася Фонсека.

Нагадаємо, біда трапилася з дитиною "танцюючого мільйонера", знадобилася ціла команда медиків: "не треба народжувати, коли...".

Як повідомляла Politeka, молода наречена "танцюючого мільйонера" не втрималася і показала фігуру після кесаревого: "я не відчуваю половини свого живота...".

Також Politeka писала, що дружина танцюючого мільйонера вразила кадрами з донькою з вродженою аномалією: "дитина буде дуже...".