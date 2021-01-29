Племінниця Софії Ротару, молода українська співачка Соня Кей показала сімейне щастя зі своїм чоловіком

Як пише Politeka.net, дівчина опублікувала спільний знімок на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Судячи з зелених дерев на задньому тлі, пара сфотографувалася ще влітку, а тепер з теплотою згадує щасливі дні.

Соня Кей відображена в просторій чорній куртці і розпущеним волоссям, вона притулилася до свого чоловіка, хокеїста Олега Петрова ззаду і зворушливо приобняла його за плечі з радісною посмішкою. Спортсмен у фіолетовій куртці і чорній футболці з принтом засмутив здивовану пику і зробив селфі під час прогулянки.

"Як же важливо знайти в цьому світі свою другу половинку! ❤ ️",- зазначила Соня в описі до фото.

Користувачі соцмережі пораділи сімейної ідилії молодої співачки і її красеня-чоловіка в коментарях під постом.

"Дуже класні!"; "Любіть один одного, бережіть один одного і будьте щасливі!"; "Красуня"; "які гарненькі"; "Просто я шукала щастя, і знайшла його в тобі".

Соня Кей і Олег Петров зіграли весілля в червні 2020 року, вишукана церемонія відбулася в київському готелі Fairmont. На свято запросили тільки найближчих, серед гостей була і легендарна співачка Софія Ротару разом зі своєю сім'єю. Соня зізналася, що відмовилася від пишного весілля після того, як незадовго до торжества помер її батько.

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