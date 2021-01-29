Популярна модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз посвітила своїми формами на природі

Як передає Politeka.net, красуня розмістила у своєму мікроблозі "Instagram" Відверті кадри, на яких зняла з себе весь одяг. Дівчина вирушила на зелену галявину і розвалилася на білому покривалі п'ятою точкою догори, щоб почитати книгу. Поруч примостився її мініатюрний кучерявий песик Тедді.

Демі Роуз дозволила милуватися своїми пишними сідницями, проте бюст прикрила руками. Природний образ моделі доповнила розкішна зачіска з розпущеним волоссям, яка надала їй витонченості, адже стрічка у волоссі - єдиний клаптик тканини, який знаменитість залишила на собі.

"Я хочу завжди залишатися ось так. Жити спокійно в куточку блаженства...",- такою мрією Демі Роуз поділилася в описі.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом моделі в коментарях:

"Чудова"; "я тепер вирішив, що хочу бути професійним фотографом"; "не грай так з моїми почуттями, будь ласка"; "Покажи більше вигинів"; "Чарівна"; "неймовірно"; "Королева"; " ❤️найкраща! Ти така красива"; " яка мрія 😍 всі флюїди Едемського саду 🍃🌸🧚🏼♀️💫"; "який смачний торт";" Едемський сад з найкрасивішою жінкою на землі"; "я відчуваю, що саме так виглядала єва, І Адам повинен був згрішити"; "Мамочка, подивися, який ангел і жіноча краса"; "справжня богиня раю";"твої вигини б'ють на повал".

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