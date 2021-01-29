Російський журналіст і блогер Олег Кашин жорстко пройшовся по популярному акторові радянських фільмів Василю Лановому, за кілька годин до смерті останнього

Блогер записав відео, в якому практично спрогнозував смерть артиста.

"Якщо помре Лановий, то буде похоронна кампанія: «Ось великий Лановий, символ фільму "Офіцери". Але це буде повна нісенітниця. Адже ми-то розуміємо: і фільм "Офіцери" — гі*но, та й сам Лановий в останні роки — фігура стрьомна, політична", - заявив Кашин.

Коли стало відомо про відхід актора в інший світ блогер вибачився перед тими, кого могли зачепити його слова.

"Жестковато вийшло, звичайно (години за три до смерті). Чиї почуття зачепив -вибачте", - сказав Кашин.

Відзначимо, однією з найвідоміших ролей Ланового стала роль Івана Варавви в радянському фільмі «офіцери» (1971 рік). Прозвучала в кінокартині фраза:» є така професія — Батьківщину захищати", стала крилатою.

Варто також додати, що Лановий був затятим україноненависником. Українську мову актор вважав говіркою. Лановий внесений до бази сайту "Миротворець".

Нагадаємо, в 2014 року він закликав Віктора Януковича використовувати силу проти учасників Євромайдану.

Лановий у всьому підтримував Путіна, виправдовував вторгнення на Донбас і анексію Криму.

Лановий помер у лікарні 28 січня 2021 року від ускладнень коронавірусу.

Нагадаємо, біда з легендарним актором-красенем Василем Лановим, сам вже не дихає:"надії лікарів виявилися марними".

Як повідомляла Politeka, збожеволілий Лановий назвав Україну "посміховиськом" через Росію: "вони стали слугами...".

Також Politeka писала, що російський актор Лановий з ненавистю назвав українців "братами".