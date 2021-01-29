Масштабна бійка між пасажирами двох автівок у Чернівцях завершилася стріляниною

Подробиці НП публікує портал ТСН.

За інформацією журналістів, стрілянина сталася посеред житлових будинків у Чернівцях.

Між водіями та пасажирами двох транспортних засобів зав’язалась суперечка, в результаті якої двох людей побили та підстрелили. Постраждалих чоловіків оперативно госпіталізували до лікарні.

Більш того, очевидці змогли зафільмувати момент втечі ймовірних нападників. На відео чоловіки у балаклавах тікають з місця пригоди: сідають в мікроавтобус та їдуть геть. А мешканці прилеглих будинків чули крики та постріли.

"Було два постріли. Я почув крики. Виглянув у вікно, і побачив, як хлопці в масках добивали чоловіка. Потім вони швидко втікали кудись", - розповідає один з очевидців НП.

За попередніми даними, що під час інциденту водій мікроавтобуса «Opel Vivaro» та двоє його пасажирів завдали тілесні ушкодження водію і пасажиру автомобіля «Ford Focus» та втекли в невідомому напрямку.

У поліції зазначили, що була введена спеціальна поліцейська операція з метою встановлення учасників конфлікту та їх затримання.

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Кричущий випадок стався 22 січня біля однієї з місцевих шкіл. Всього місцеві лікарі нарахували у дитини 42 поранення.

"І в м'яких тканинах тазу, і у хребта, і у спинного мозку, багато з дробинок були у життєво важливих судин і у спинного мозку. Жодна з них не призвела до ускладнень, які можуть мати дуже серйозні наслідки для рухів дитини або загрози життю", — розповідали медики.

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