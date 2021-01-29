Парламент підтримав законопроект, що передбачає ліквідацію податкової міліції

Це рішення підтримали під час сьогоднішнього засідання 259 нардепів.

Верховная Рада, нардепы

Документ змінює дату набрання чинності окремих положень Податкового кодексу, погодивши дату її ліквідації з початком діяльності Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Варто зазначити, що закон щодо створення БЕБ, був затверджений Верховною Радою 28 січня.

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"Законопроект розроблений з метою забезпечення функціонування органів податкової міліції та виконання ними функцій по боротьбі з правопорушеннями податкового законодавства на період до створення Бюро економічної безпеки України та його територіальних підрозділів", – сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Затверджений законопроект передбачає ліквідацію податкової міліції з дня прийняття рішення урядом про початок діяльності БЕБ, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності Законом про Бюро.

В основному податкова міліція асоціюється у пересічних громадян з діями силовиків. Останні, як відомо, нерідко фігурували в скандалах з "масками-шоу" і тиском на бізнес.

Після ліквідації податкової міліції БЕБ займатиметься наступним:

  • виявлятиме зони ризику в сфері економіки шляхом аналізу даних;
  • оцінюватиме ризики та загрози економічній безпеці держави;
  • пропонуватиме зміни до нормативно-правових актів для усунення передумов створення економічних схем;
  • забезпечуватиме економічну безпеку держави шляхом попередження, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки;
  • збиратиме та аналізуватиме інформацію про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави;

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