Парламент підтримав законопроект, що передбачає ліквідацію податкової міліції

Це рішення підтримали під час сьогоднішнього засідання 259 нардепів.

Документ змінює дату набрання чинності окремих положень Податкового кодексу, погодивши дату її ліквідації з початком діяльності Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Варто зазначити, що закон щодо створення БЕБ, був затверджений Верховною Радою 28 січня.

"Законопроект розроблений з метою забезпечення функціонування органів податкової міліції та виконання ними функцій по боротьбі з правопорушеннями податкового законодавства на період до створення Бюро економічної безпеки України та його територіальних підрозділів", – сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Затверджений законопроект передбачає ліквідацію податкової міліції з дня прийняття рішення урядом про початок діяльності БЕБ, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності Законом про Бюро.

В основному податкова міліція асоціюється у пересічних громадян з діями силовиків. Останні, як відомо, нерідко фігурували в скандалах з "масками-шоу" і тиском на бізнес.

Після ліквідації податкової міліції БЕБ займатиметься наступним:

виявлятиме зони ризику в сфері економіки шляхом аналізу даних;

оцінюватиме ризики та загрози економічній безпеці держави;

пропонуватиме зміни до нормативно-правових актів для усунення передумов створення економічних схем;

забезпечуватиме економічну безпеку держави шляхом попередження, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки;

збиратиме та аналізуватиме інформацію про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави;

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