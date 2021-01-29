Дізнайтеся про найважливіші свята та події 31 січня в історії

31 січня-31-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 334 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 18 січня Юліанського календаря.

Politeka.net розповість докладніше про традиції та прикмети, а також що потрібно і що не можна робити 31 січня.

Яке свято 31 січня 2020

У світі відзначається Міжнародний день ювеліра. Ця дата була обрана у зв'язку з тим, що саме в січні ювеліри реєструють свої клейма. Традиції, закладені великими ювелірами минулого, продовжують сучасні майстри.

Також святкують Афанасьєв день - день в народному календарі у слов'ян, що припадає на 31 січня. Назва походить від імені святого Афанасія Великого. У цей день на Русі «проганяли відьом».

У США святкують День гарячого шоколаду, день навпаки, День професіоналів, День коктейлю «бренді Олександр», День веселощів на роботі і День дошкільного фітнесу.

Що можна робити 31 січня

Народне повір'я говорить, що в цей день потрібно зашити в хустинку чортополох і носити в кишені. Це вбереже від пристріту і допоможе мандрівникам.

Викиньте всі старі речі, які більше ніколи не будете носити, або ж ті, які довгий час не надягали. Таким чином ви попрощаєтеся зі своїм минулим.

Що не можна робити 31 січня

У цей день не можна хрестити хлопчиків, інакше можна накликати в їх життя чоловіче безсилля і втрату енергії.

Не варто переїжджати в новий будинок, адже там завжди будуть сварки і скандали. Відкладіть переїзд на інший день.

Намагайтеся не виходити ввечері з дому без великої потреби, вважається, що в цю пору можна побачити нечисту силу.



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