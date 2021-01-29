Позитив з "Время и Стекло" розповів про гармонію в особистому житті

Як повідомляє Viva!, на тлі чуток про неоднозначні стосунки Олексія Завгороднього (Позитива) зі своєю дружиною Анною Андрійчук український виконавець розповів про відносини у стосунках, пише Politeka.net.

Олексій Завгородній розкрив головний секрет у взаєморозумінні з половинкою і розповів важливості взаємопідтримки один одного в відносинах.

За словами позитиву дуже важливим для коханих є баланс між особистим простором і часом, який вони повинні проводити разом. Олексій упевнений, що необхідно вміти не набридати і періодично усамітнюватися в перервах між тривалими розмовами і загальними захопленнями.

"Оскільки ви більше часу проводите разом в одних стінах, важливо не діставати один одного. Потрібно тонко відчувати, де можна поступитися, де дати відпочити від себе. Можна, наприклад, пограти в комп'ютерну гру або подивитися фільм, відволіктися ненадовго від розмов, яких на карантині було і так багато. Важливо залишати час і місце для усамітнення і особистих думок. У взаєморозумінні головний секрет", - вважає Олексій Завгородній.

Крім того, дуже важливим у відносинах люблячих людей, на думку Позитива, є спільні захоплення і підтримка, а відсутність цих моментів може сильно поранити.

"Якщо ви любите один одного, то і підтримуєте всі починання коханої людини. Це стосується і хобі, і роботи. Коли найголовніша твоя людина в світі говорить, що їй не подобається те, чим ти займаєшся, це сильно ранить. Тому підтримка у всьому дуже важлива", - стверджує Позитив.

Нагадаємо, раніше Олексій Завгородній зізнався в тому, що його дружина Анна дуже ревнива і одного разу навіть приревнувала його до співачки Насті Каменських. Також співак розповів, що перебуває вдома один, а стосунки з його дружиною - "давно вже - все".

Крім того, Позитиву зараз приписують роман з підопічною Олексія Потапенка Мішель Андраде, з якою він нещодавно представив спільний трек до серіалу "100 тисяч хвиль разом". Обидва виконавці не коментують це припущення безпосередньо, але в недавньому інтерв'ю Мішель заявила, що наразі у неї є стосунки з молодою людиною, ім'я якої вона не озвучила. Співачка зізналася, що він для неї - вірний і надійний друг.

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