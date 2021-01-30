Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в костюмі, що нагадує купальник, повеселилася на концерті
Популярна виконавиця влаштовує шоу на концертах, викладаючись на повну. А щоб дивувати публіку, Лопес намагається підбирати максимально відкриті і підкреслюючі її достоїнства наряди. Також зірка не приховує фігуру в танці, тому під час її виступів шанувальники завжди вражені на повал.
Вся справа в тому, що Лопес займається спортивними та латиноамериканськими танцями, а в минулому році для участі в зйомках фільму «стриптизерки» вона навіть вчилася танцям на пілоні. Тепер на виступах Лопес приділяє увагу розтяжці і акробатичним трюкам. Максимально відкриті боді і костюми, зроблені під купальники, нікого не залишають осторонь.
На одному з фото видно, як Лопес розкуто сидить на стільці і виблискує достоїнствами з розставленими ногами і сміливою посмішкою. Провокативна поза не залишила фанатів в сторонньо:
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"🤮ти мене розчаровуєш; всім би в такому віці бути такими як Дженіфер👍; це нереальне божественне диво; досить виляти хвостом; це ж не пляж!; Мені це подобається; маленька річ, маленьке Бікіні на сцені?; Ти мені подобаєшся ❤️; така поза тільки для небезпечних; ну це занадто вже, навіщо так сидіти, посуньте ноги".
У багатьох 51-річна знаменита співачка Дженніфер Лопес викликає подив, адже артистка не дріб'язкова-завжди з'являється на концертах в пікантному вигляді, не соромиться демонструвати форми на пляжі, а також запевняє, що створила унікальну косметику. При цьому Дженніфер заявляє, що з собою нічого не робила і її зовнішній вигляд — тільки її власна заслуга.
Нещодавно фанати поділилися яскравими кадрами, на яких Лопес в домашньому вигляді прогулювалася на вулиці. Співачка прогулялася в білій майці, яку після задерла і похвалилася пресом, а після показала форми на камеру, повернувшись доком. Лопес блиснула сідницями в леопардових лосинах.
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