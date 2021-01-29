Відома українська співачка Надя Дорофєєва зачарувала фотосесією в халатику на снігу

Співачка Надя Дорофєєва у своєму Instagram показала знімки, де насолоджувалася прекрасним зимовим ранком і засніженим двором в одному лише махровому халатику, пише Politeka.net.

На знімках Надя Дорофєєва здивувала своїм прекрасним настроєм в холодний зимовий ранок: співачка вибігла у двір в одному халаті, щоб ловити долонями сніжинки і стрибати в снігу, а потім насолодитися гарячим стаканчиком кави.

На фотографіях Надя Дорофєєва стоїть у дворі свого будинку в одному халатику, під яким не було практично ніякого одягу. Зірка була зачарована красою зимового дня і снігом, який вона ловила долонями, радіючи кожній сніжинці.

Співачка, захоплена зимовим чарами, навіть забула про свою каву, яку тримала в руці, і почала бродити по свіжому снігу в надітих на босу ногу зимових чоботях.

Швидше за все, Надю Дорофєєву зняв на камеру її чоловік Володимир Дантес, якого, ймовірно, зачарувала тендітна і принадна фігурка дружини в халатику і несподівана радість, яка читалася на обличчі співачки. До того ж Дорофєєва не забула блиснути стрункими ніжками, поки веселилася в снігу.

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Вигляд усміхненої Дорофєєвої на тлі снігу привів у захват її фанатів, які тут же засипали її компліментами в коментарях, відзначаючи красу зірки і переживаючи про те, щоб вона не захворіла.

"Надя, замерзнеш", " Сніг і Надя - відмінне поєднання!", "Краса", " Чарівно", "Як красиво", "У халаті не холодно?", "Бігом в будинок, холодно", "атмосферні фотки", "в черговий раз переконуюся, що ти найкрасивіша дівчина в Україні", " Не мерзни!!!!", "Це не сніг красивий на тлі Наді, це Надя красива на тлі снігу", "Снігова королева", "Головне не захворій, принцеска", "Яка Снігуронька, з лате", "Я думаю, ця жінка божевільна", - пишуть шанувальники Наді Дорофєєвої.

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