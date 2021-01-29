Відома українська співачка Надя Дорофєєва зачарувала фотосесією в халатику на снігу
Співачка Надя Дорофєєва у своєму Instagram показала знімки, де насолоджувалася прекрасним зимовим ранком і засніженим двором в одному лише махровому халатику, пише Politeka.net.
На знімках Надя Дорофєєва здивувала своїм прекрасним настроєм в холодний зимовий ранок: співачка вибігла у двір в одному халаті, щоб ловити долонями сніжинки і стрибати в снігу, а потім насолодитися гарячим стаканчиком кави.
На фотографіях Надя Дорофєєва стоїть у дворі свого будинку в одному халатику, під яким не було практично ніякого одягу. Зірка була зачарована красою зимового дня і снігом, який вона ловила долонями, радіючи кожній сніжинці.
Загибель відомого друга Кіркорова і Пугачової обростає новими подробицями, фото: "Ви грохнули Сашу!"
Обірвалося життя знаменитого актора-красеня Василя Ланового: "Молитви не допомогли"
Пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються
"Не виходьте на вулицю": сотні людей опинилися в пастці біля Одеси, кадри того, що відбувається
Зупинилося серце легендарної актриси, на її фільмах виросли покоління: "Її буде не вистачати"
Співачка, захоплена зимовим чарами, навіть забула про свою каву, яку тримала в руці, і почала бродити по свіжому снігу в надітих на босу ногу зимових чоботях.
Швидше за все, Надю Дорофєєву зняв на камеру її чоловік Володимир Дантес, якого, ймовірно, зачарувала тендітна і принадна фігурка дружини в халатику і несподівана радість, яка читалася на обличчі співачки. До того ж Дорофєєва не забула блиснути стрункими ніжками, поки веселилася в снігу.
Переглянути цю публікацію в Instagram
Вигляд усміхненої Дорофєєвої на тлі снігу привів у захват її фанатів, які тут же засипали її компліментами в коментарях, відзначаючи красу зірки і переживаючи про те, щоб вона не захворіла.
"Надя, замерзнеш", " Сніг і Надя - відмінне поєднання!", "Краса", " Чарівно", "Як красиво", "У халаті не холодно?", "Бігом в будинок, холодно", "атмосферні фотки", "в черговий раз переконуюся, що ти найкрасивіша дівчина в Україні", " Не мерзни!!!!", "Це не сніг красивий на тлі Наді, це Надя красива на тлі снігу", "Снігова королева", "Головне не захворій, принцеска", "Яка Снігуронька, з лате", "Я думаю, ця жінка божевільна", - пишуть шанувальники Наді Дорофєєвої.
Нагадаємо, Дорофєєва посвітила ідеальною фігуркою в бікіні і без одягу, показавши найспекотніші кадри з відпочинку: "було дивно..."
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва без штанів влаштувала урок спокуси, провокаційні кадри: "Ох, яка..."
Також Politeka писала, що Дорофєєва в міні-топі і лосинах влаштувала безконтрольний спокуса перед дзеркалом: "добре нагинаєтеся"