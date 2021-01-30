Володимир Дантес порадував шанувальників сміливими кадрами з відпочинку на Балі

Як повідомляє Politeka.net, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес радують шанувальників свіжими новинами з Балі, де пара відпочиває. Знаменитості вирушили на масаж і порелаксували у величезному чані-ванній з екзотичними квітами.

Досить сміливими кадрами Дантес поділився у своєму Instagram.

На новому фото зображена Надя, яка прикрила оголене тіло квітами і руками – фото вийшло настільки живим і барвистим, що більше нагадує листівку. Поруч сидить Дантес, повернувшись обличчям до камери. Тим часом Надія посилає чоловікові повітряний поцілунок.

"Доброго ранку! Всім поцілуйчик від @nadyadorofeeva і здивоване веснянкувате обличчя від мене))", - залишив підпис під спокусливим мальовничим кадром Вова.

Не всім користувачам мережі сподобався знімок парочки. Багато хто відзначили, що знімок вийшов занадто провокаційним і інтимним. Інші коментатори навпаки похвалили пару за сміливість і оригінальність.

"Зовсім сором втратили", "я думаю, що неможливо знайти більш красиву та сміливу пару, ніж ви двоє", "Нічого собі симпотяжку надійна вьіцепіла😳 😏 🔥", "😘УПС💞", "Доброго ранку. Гарного дня вам)❤️", " Кайфарики😍 😍 😍", " ще скажи що Ви там голі?😂".

Нагадаємо, Дорофєєва посвітила ідеальною фігуркою в бікіні і без одягу, показавши найспекотніші кадри з відпочинку.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва без штанів влаштувала урок спокуси, провокаційні кадри.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в міні-топі і лосинах влаштувала безконтрольний спокуса перед дзеркалом.