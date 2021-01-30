Ванга свого часу озвучила п'ять прогнозів на 2021 рік

Легендарна провидиця пішла з життя в 1996 році, проте її ім'я і дар досі розбурхують уми мільйонів людей у всьому світі. В оточенні ясновидиці запевняють: вона залишила людству ще ряд нерозкритих передбачень.

Стало відомо, які події, згідно з баченнями болгарської провісниці, чекають людство в 2021-му, пишуть Vesti-ua. Хоча сучасні екстрасенси стверджують, що передбачення Ванги рідко мали точну дату.

Так, одним з найсвітліших прогнозів Ванги на 2021-й став винахід ліків від онкології. Згідно з баченням болгарки, це буде новий спосіб лікування недуги. Ванга передбачала, що справжній прорив дослідники повинні зробити саме в 2021-му.

Крім того, вона передбачила небезпечну проблему, яка чекає Росію. Так, однією з головних проблем Росії 2021-го стане демографічна криза. Болгарська провісниця бачила, що кількість жителів країни особливо сильно скоротитися в першому півріччі 2021-го.

Також у 2021-му трапиться загострення релігійного конфлікту в Європі. Болгарка, що жила в XX столітті, називала Європу Старим Світом і не могла знати, яким точно шляхом розвинеться подальша історія. Але згідно з прогнозом Ванги на 2021-й, Європі варто готуватися до військового вторгнення мусульман.

Ванга передбачала, що 2021-й буде непростим для США. Віщунка вважала, що пануванню США в світі настане кінець. Болгарка вірила, що місце лідера займе «Червоний дракон». Як відомо Червоний дракон є східною символікою Китаю.

Одним з найбільш невтішних передбачень Ванги стали її слова про природні катаклізми в 2021-му. Віщунка вважала, що в цей період світ переживе не тільки спалахи епідемій, а й стихійні лиха. У їх числі будуть землетруси і потопи.

Нагадавши, передбачення Ванги збулося, Кіркоров вразив заявою на похоронах.

Як повідомляла Politeka, родич Ванги розсекретив її сумне пророцтво на 2021-й, коли закінчиться пандемія.

Також Politeka писала, що пророцтва Ванги збуваються одне за іншим.