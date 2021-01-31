Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в сукні з непристойними вирізами показала всю себе
Популярна виконавиця звикла розбурхувати увагу публіки за допомогою своїх стильних нарядів і незвичайних дизайнерських ходів. Так, зірка на сцені носить навмисно відкриті костюмі, сукні з блискіток і короткі шорти з сіточкою. Щоб одяг не сковував рухи, Лопес вибирає вбрання саме з пікантними акцентами.
Як видно на одному з фан-фото, також Лопес не боїться здатися зухвалою. У сукні з вирізами вище стегон їй вдалося блиснути стрункими ногами і без збентеження підкреслити, що для такого сміливого вбрання білизна їй не буде потрібно.
Варто відзначити також, що зазвичай роблячи акцент на плечі і декольте, Дженніфер Лопес також вміло вибудовує жіночний і сексуальний силует «пісочний годинник». В цей же раз акцент знаходиться саме на стегнах. 51-річна зірка все ще може привернути увагу до себе завдяки спорту, тому її засмаглі ноги виглядають в сукні з камінням просто чудово.
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Відзначимо, Лопес займається спортивними та латиноамериканськими танцями, а в минулому році для участі в зйомках фільму «стриптизерки» вона навіть вчилася танцям на пілоні. Тепер на виступах Лопес приділяє увагу розтяжці і акробатичним трюкам.
На одному з фото видно, як Лопес розкуто сидить на стільці і виблискує достоїнствами з розставленими ногами і сміливою посмішкою. Провокативна поза не залишила фанатів в сторонньо.
"🤮ти мене розчаровуєш; всім би в такому віці бути такими як Дженіфер👍; це нереальне божественне диво; досить виляти хвостом; це ж не пляж!; Мені це подобається; маленька річ, маленьке Бікіні на сцені?; вогняна Діва; ти мені подобаєшся ❤️; така поза тільки для небезпечних; ну це занадто вже, навіщо так сидіти, посуньте ноги".
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