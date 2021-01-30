Борги українців за комунальні послуги продовжують зростати

Так, борги за житлово-комунальні послуги в грудні 2020 року склали 28 млрд гривень. У листопаді вони були 22,1 млрд гривень. Тобто борги за грудень на 26,7% більше, ніж у листопаді.

Такі відомості наводяться в експрес-випуску Державної служби статистики по оплаті населенням житлово-комунальних послуг.

За підсумками грудня населенням було укладено 4,2 тис.договорів про погашення заборгованості на загальну суму 31,1 млрд грн.

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець листопада 2020 року склала 73,6 млрд гривень, що на 7,5 млрд гривень більше, ніж місяцем раніше (66,1 млрд гривень).

На 31 грудня заборгованість населення зробити:

за постачання і розподіл природного газу склала 31,5 млрд гривень,

за постачання теплової енергії та гарячої води - 24,1 млрд гривень,

за постачання та розподіл електричної енергії - 6,1 млрд гривень,

за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,7 млрд гривень,

за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд гривень,

за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд гривень.

Варто відзначити, що в грудні минулого року населенням країни було сплачено за житлово-комунальні послуги 20,3 млрд або 72,6% нарахованих за цей період сум.

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